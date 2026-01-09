< sekcia Regióny
V okrese Kežmarok vybudovali dve nové špecializované ZSS
Spolu ponúknu 24 miest pre osoby s diagnózami, ako sú demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a organický psychosyndróm.
Autor TASR
Spišská Belá/Slovenská Ves 9. januára (TASR) - Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) v piatok slávnostne otvorili dve špecializované zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v okrese Kežmarok. V Spišskej Belej a v Slovenskej Vsi ich bude prevádzkovať nezisková organizácia Belux. Jej štatutárka Marcela Ištocyová uviedla, že boli vybudované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o nízkokapacitné zariadenia komunitného typu, ktoré budú poskytovať celoročnú pobytovú starostlivosť.
Spolu ponúknu 24 miest pre osoby s diagnózami, ako sú demencia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a organický psychosyndróm. „Na každé z týchto zariadení sme získali približne 1,3 milióna eur s DPH. Jednou z podmienok bolo, aby sa nachádzali v zastavanej časti obce, aby klienti neboli izolovaní. Mali sme k dispozícii dva pozemky. V Slovenskej Vsi je to v centre obce, v tichej zóne, blízko parku. V Spišskej Belej je poloha taktiež strategická, v blízkosti je komunitná záhrada, komunitné centrum a na druhej strane mesto plánuje postaviť zariadenie pre seniorov pre 40 klientov,“ ozrejmila Ištocyová.
S výstavbou nových objektov začali v máji 2024. Prevádzka zariadení bude financovaná z príspevkov od štátu, Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a samotného klienta. ZSS v Spišskej Belej začne naplno fungovať o dva týždne, v Slovenskej Vsi počas februára. V oboch zariadeniach bude pracovať dohromady 16 ľudí.
„Súčasný stav siete sociálnych zariadení je dlhodobo nepostačujúci, najmä pokiaľ ide takéto špecializované zariadenia a Prešovský kraj ich nemá vo svojej pôsobnosti dostatok. Je dobré, že sa budujú, že sa z plánu obnovy našli zdroje a aj, že do systému prichádzajú aj neverejní poskytovatelia služieb. Tým sa rozkladá zodpovednosť v poskytovaní sociálnych služieb, vytvára sa väčšia ponuka, a teda zlepšuje kvalita,“ zhodnotil podpredseda PSK Štefan Bieľak. Zároveň však upozornil, že nové zariadenia budú po reforme financovania sociálnych služieb znamenať aj väčší nápor na rozpočet kraja.
Minister reagoval, že v roku 2027 pôjde vďaka reforme na prevádzku sociálnych zariadení o 300 miliónov eur viac ako vlani a s navýšením prostriedkov sa počíta už aj v tomto roku. „Pevne verím, že poskytovatelia služieb - mestá, obce, VÚC-ky a neverejní poskytovatelia, na základe toho budú môcť urobiť to povolanie atraktívnejšie. Jedna vec je vybudovať takéto zariadenia a druhá vec je, že potrebujete aj dostatok personálu, ktorý sa bude o takýchto odkázaných ľudí starať,“ podotkol Tomáš.
Doteraz otvorili vďaka zdrojom z plánu obnovy 12 zariadení. Do leta ich pribudne takmer 170, v ktorých budú poskytovať ambulantné alebo pobytové sociálne služby pre viac ako 3000 klientov. Na jednotlivé projekty je z európskych fondov vyčlenených viac ako 230 miliónov eur bez DPH.
