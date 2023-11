V okrese Kežmarok zrekonštruovali tri mosty za viac ako 2 milióny eur

Veľká Franková/Huncovce/Lendak 9. novembra (TASR) - V okrese Kežmarok obnovili tri mostné objekty za viac ako dva milióny eur. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová informovala, že ide o mosty v obciach Veľká Franková a Huncovce, a tiež pred Lendakom. Kraj ich modernizáciu financoval z vlastného rozpočtu.



Vo Veľkej Frankovej vybudovali nový 12-metrový most, ktorý nahradil pôvodný postavený pred 72 rokmi. Jeho výstavba trvala 180 kalendárnych dní a do užívania ho dali motoristickej verejnosti len nedávno. "Nechýbajú bezpečnostné zariadenia, a tiež vynovená časť vozovky na priľahlej ceste tretej triedy. Ide pritom o stavebné činnosti za vyše 551.000 eur," uviedla Jeleňová.



Takmer 695.000 eur investovala prešovská župa do prestavby mosta z roku 1964 vedúceho cez rieku Poprad v Huncovciach. V rámci prác sa tam zastabilizovali podpery, navýšila sa nosná konštrukcia a zhotovila nová spriahajúca doska s následným doplnením mostných krídel. Most má nový zvršok a bezpečnostné zariadenia, zrekonštruovaná je tiež priľahlá cesta.



Najväčší investičný vklad PSK, konkrétne vyše 877.000 eur, si vyžiadala oprava 64-ročného mostného objektu v úseku Tatranská Kotlina - Lendak. Práce tam začali uplynulé leto a aktuálne finišujú, most však už uviedli do prevádzky.



"Počas rekonštrukcie boli Lendačania odrezaní od dobrého cestného prepojenia. Veľa z nich dochádza za prácou práve do Vysokých Tatier a museli tak absolvovať značnú obchádzku. Cez tento most je zároveň dobré napojenie na diaľnicu. Preto ma teší, že sme tento most dali do užívania," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský (KDH). Práce v tomto prípade zahŕňali vybudovanie novej nosnej konštrukcie, opravu jestvujúcich opôr a doplnenie mostných krídel. Súčasťou je aj vyhotovenie nového mostného zvršku a osadenie bezpečnostných zariadení. Úpravou prešla aj okolitá cesta III. triedy.



Rekonštrukcia týchto mostov bola podľa kraja nevyhnutná, keďže sa nachádzali v šiestom stupni zo siedmich a ich stavebno-technický stav bol hodnotený ako veľmi zlý. Vykazovali mnohé poškodenia a niektoré viditeľné poklesy. Opravou, resp. výstavbou sa zvýšila ich životnosť, a tiež bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



"Cez mostný program máme vytypované mosty v každom jednom okrese, niektoré chceme posunúť do vyššej kvality, niektoré úplne zrekonštruovať. Je ich viacero, napríklad na začiatku kraja pri bráne do Vysokých Tatier, ale aj v Medzilaborciach chceme zrekonštruovať cestu, ktorej súčasťou je aj mostný objekt, je to toho veľa," priblížil plány na budúci rok Majerský.