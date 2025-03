V okrese Komárno sa nepotvrdil žiadny výskyt slintačky a krívačky

Komárno 28. marca (TASR) - V okrese Komárno neboli k piatku zistené žiadne pozitívne nálezy na výskyt slintačky a krívačky u zvierat. Podozrenie na infekčné ochorenie sa vyskytlo v chovoch v Číčove a Imeli, odobraté a vyšetrené vzorky však boli negatívne. Na zasadnutí krízového štábu Okresného úradu Komárno to skonštatoval riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Komárno Milan Dudáš.



Krízový štáb zasadal z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krívačky na južnom území Slovenska. V okrese Komárno je zaregistrovaných 10.300 kusov hovädzieho dobytka, 33.800 ošípaných a 1330 oviec. Súkromní chovatelia sú naďalej povinní nahlásiť druh a počet chovaných zvierat.



Presun hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz a oviec je dovolený len na jatočné účely až po odobratí vzoriek. Naďalej platí zákaz vstupu do lesov pre verejnosť aj zákaz predaja mäsových a mliečnych výrobkov na trhoviskách.



Okresné riaditeľstvo Policajného zboru upozorňuje na obmedzenia a opatrenia na Monoštorskom a Alžbetinom moste, ktoré vedú do Maďarska. Opatrenia spočívajú v dezinfekcii motorových vozidiel. Polícia žiada občanov, aby podľa možnosti odložili cestovanie na neskorší termín.