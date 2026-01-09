< sekcia Regióny
V okrese Košice-okolie je poľadovica
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Na väčšine ciest v okrese Košice-okolie a na horských priechodoch Štós a Látky-Prašivá je poľadovica. Upozorňuje na to v piatok ráno Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. V okresoch Košice-okolie a Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie. SSC tiež informuje, že na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje. Pozor si treba dávať tiež na hmlu obmedzujúcu dohľadnosť do 100 metrov v lokalite Tornaľa.
Cesta II/531 v úseku Muráň - Červená skala a horský priechod Vernár sú podľa SSC uzatvorené pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Priechod Príslop je uzatvorený pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Cestári varujú aj pred padajúcimi skalami na priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer.
Horské priechody sú v piatok ráno zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Priechody Zbojská, Cukmantel, Dobšiná, Dargov, Oravská Lesná, Huty, Podspády, Pusté Pole a Herlianske Sedlo majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného, na Donovaloch a Vrchslatine aj zľadovateného snehu.
Vrstva kašovitého snehu je na úsekoch diaľnice R3 Trstená - Nižná a R4 obchvat Svidník. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Najmä vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je vozovka pokrytá vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného a miestami aj zľadovateného snehu.
