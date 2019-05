V okrese Liptovský Mikuláš hrozí povodeň, na severe SR silný vietor

V Popradskom okrese môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 75 kilometrov za hodinu.

Bratislava 1. mája (TASR) - V okrese Liptovský Mikuláš hrozí povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V tejto súvislosti vyhlásil pre túto oblasť prvý stupeň povodňovej aktivity, ktorý platí až do odvolania.



Meteorológovia tiež varujú pred silným vetrom v okrese Poprad a vetrom na horách v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno a Tvrdošín. V Popradskom okrese môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 75 kilometrov za hodinu, na horách do 125 kilometrov za hodinu.