V okrese Lučenec je pre COVID-19 v karanténe 30 školských tried

Lučenec 21. októbra (TASR) – V okrese Lučenec je pre pandémiu nového koronavírusu v karanténe 30 školských tried, ochorenie COVID-19 prerušilo prezenčnú výučbu na základných, stredných i v jednej materskej škole. Ako pre TASR priblížila regionálna hygienička Nadežda Andóová, nové prípady ochorenia COVID-19 aktuálne v okrese pribúdajú násobne rýchlejšie ako pred rokom na začiatku druhej vlny pandémie.



Podľa regionálnej hygieničky je v okrese Lučenec momentálne stúpajúci trend výskytu ochorenia COVID-19, od začiatku októbra eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Lučenci 529 pozitívnych prípadov, čo predstavuje chorobnosť približne 720 pozitívnych na 100.000 obyvateľov.



"V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roku dochádza k viac ako 2,5 násobnému nárastu počtu prípadov," dodala Andóová.



V Lučeneckom okrese sa aktuálne dištančným spôsobom vzdelávajú žiaci z 18 tried základných škôl, 11 tried stredných škôl a jedna trieda materskej školy. Podľa RÚVZ sa však ochorenie COVID-19 vyskytuje vo všetkých vekových skupinách.



"Od začiatku októbra najviac ochorení s počtom 206 bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 35-54 ročných a u detí od 5 do 19 rokov s počtom prípadov 137," doplnila Andóová.



Okres Lučenec sa od pondelka (25. 10.) preradí z červenej do bordovej farby COVID automatu a zaradí sa tak medzi okresy v druhom stupni ohrozenia. Plne zaočkovnaných je aktuálne 35 percent obyvateľov, čo okres v rámci Slovenska radí k regiónom s najnižšou zaočkovanosťou.