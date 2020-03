V okrese Malacky dominovalo OĽaNO, skokanom v účasti sú Malé Leváre

Bratislava 2. marca (TASR) - Víťazné hnutie OĽaNO v sobotných (29.2.) voľbách do Národnej rady SR vyhralo u voličov i vo všetkých obciach a mestách okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Vyplýva to z definitívnych výsledkov parlamentných volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najlepší výsledok zaznamenalo OĽaNO v Rohožníku, kde dosiahlo zisk 37,75 percenta hlasov. Naopak, najmenej volili hnutie Igora Matoviča voliči v Plaveckom Mikuláši (22,19 percenta hlasov).



Smer-SD, ktorý skončil v celoštátnych voľbách na druhom mieste, zaznamenal v obciach okresu Malacky najlepší výsledok v Suchohrade so ziskom 21,98 percenta hlasov. Na opačnom póle je Marianka, kde za Smer zahlasovalo 8,95 percenta voličov.



Tretieho v poradí v celoslovenskom hlasovaní, hnutie Sme rodina volili najviac v Lábe (12,81 percenta). V Lozorne získalo hnutie menej (10,29 percenta hlasov), bolo však druhou najpreferovanejšou voľbou hlasujúcich. Najmenej hlasov dostalo hnutie Borisa Kollára v Marianke (5,25 percenta).



Celková účasť v okrese Malacky dosiahla 68,80 percenta. Najvyššiu účasť zaznamenali v okolí Bratislavy - v Borinke (82,94), Marianke (79,24) a v Stupave (76,86).



Najmenej voličov prišlo v Záhorskej Vsi (53,91), Gajaroch (59,83) a Plaveckom Štvrtku (61,21 percenta).



V Záhorskej Vsi si zopakovali primát najnižšej účasti v parlamentných voľbách 2016, dosiahli však výrazne vyššiu účasť (v roku 2016 to bolo 43,77 percenta)



Najväčší rozdiel v porovnaní s účasťou v roku 2016 a 2020 zaznamenali v Malých Levároch. Kým v roku 2016 prišlo k voľbám 49,70 percenta zapísaných voličov, v týchto voľbách to bolo 66,27 percenta.