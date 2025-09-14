< sekcia Regióny
V okrese Martin platí výstraha druhého stupňa pred povodňami
Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav s predbežnou platnosťou do 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - V okrese Martin platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s predbežnou platnosťou do 18.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
„Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ spresnili meteorológovia.
Výstrahy prvého stupňa platia naďalej pre okresy Žilina - sever, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš , Žilina - Rajčanka, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie - Bodva, Snina a Sobrance.
