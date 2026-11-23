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Protidrogová akcia od skorého rána: Polícia zasahuje v okrese Martin
Akciu realizuje Národná protidrogová jednotka PPZ v súčinnosti s ďalšími útvarmi Policajného zboru.
Autor TASR
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Bratislava/Martin 23. novembra (TASR) - V okrese Martin prebieha v pondelok od skorých ranných hodín policajná akcia Finisher 3. Súvisí s vyšetrovaním drogovej kriminality. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
Akciu realizuje Národná protidrogová jednotka PPZ v súčinnosti s ďalšími útvarmi Policajného zboru. „V súčasnosti na mieste prebiehajú potrebné procesné úkony,“ priblížila hovorkyňa. Ďalšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia dovolí.
Akciu realizuje Národná protidrogová jednotka PPZ v súčinnosti s ďalšími útvarmi Policajného zboru. „V súčasnosti na mieste prebiehajú potrebné procesné úkony,“ priblížila hovorkyňa. Ďalšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia dovolí.