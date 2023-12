Vo Veľkej Fatre zaútočil medveď na muža, pohrýzol ho na nohe

Sklabinský Podzámok 28. decembra (TASR) - Medveď zaútočil v stredu (27. 12.) v Národnom parku Veľká Fatra v okrese Martin na muža, ktorý utrpel hryzné poranenia na nohe a škrabance na rukách. Je mimo ohrozenia života a zostal na pozorovaní v Univerzitnej nemocnici Martin. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



Doplnil, že predpokladaná doba hospitalizácie zraneného muža je tri dni. "K útoku došlo na hrebeňovom chodníku smerom na vrch Prieložnica v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, v katastri Sklabinského Podzámku. Napadnutý muž bol na turistickom výstupe spolu s manželkou. Po napadnutí medveďom zišiel do doliny, odkiaľ ho do nemocnice doviezol rodinný príslušník. Zamestnanci ŠOP SR dostali informáciu o útoku od brata napadnutého dnes dopoludnia," uviedol odbor komunikácie a propagácie ŠOP SR.



"Útočiaceho medveďa pravdepodobne zobudilo zo spánku teplejšie počasie a predchádzajúce dažde. Mohol vyhľadávať lepšie miesto na prezimovanie. Zamestnanci ŠOP SR vykonajú obhliadku miesta útoku s cieľom vylúčiť, že išlo o poraneného medveďa," dodal.



ŠOP SR vyzýva turistov, aby v lokalite útoku zvýšili opatrnosť. "V tejto oblasti Veľkej Fatry je výskyt našich najväčších šeliem, ako aj ich zimovísk, častý. Pri pohybe v lese by sme si mali všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďov. Obzvlášť pozorní by sme mali byť pri pohybe v hustom poraste či počas zlej viditeľnosti," upozornila.



V tomto roku eviduje ŠOP SR osem útokov medveďa na človeka, pri ktorých nedošlo k poraneniu alebo fyzickému kontaktu. "Útokov s ublížením na zdraví evidujeme tento rok 12. V prípade blízkych stretov či priamych útokov medveďa na človeka je potrebné kontaktovať integrovanú linku záchrany na čísle 112, ktorá o situácii upovedomí príslušné organizačné útvary ŠOP SR. V prípade nahlasovania škôd, konzultácií o preventívnych opatreniach či inom výskyte medveďa kontaktujte priamo jednotlivé vysunuté pracoviská ŠOP SR," vyzvala.