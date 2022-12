V okrese Michalovce evidujú pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa

Bratislava 16. decembra (TASR) - V národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene sa 14. decembra potvrdil pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa z okresu Michalovce. Toho času sa už vykonáva laboratórna genotypizácia vírusu na určenie jeho pôvodu. Informovala o tom v piatok Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



Pôvod zvieraťa nie je podľa veterinárov známy. "Suka nebola začipovaná a spolu so šteňatami bola odchytená 25. novembra priamo na hranici s Ukrajinou, v katastri prihraničnej obce Veľké Slemence, (okres Michalovce)," spresnila veterinárna a potravinová správa.



Pes bol podľa veterinárov počas odchytu bez klinických zmien správania. "Počas šetrenia starosta obce uviedol, že pred odchytom, ktorý bol vykonaný na jeho žiadosť, mala suka kontakt s líškou," doplnila veterinárna správa.



ŠVPS zdôraznila, že v obci Veľké Slemence a v pásme 10 kilometrov sú nariadené opatrenia príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Michalovce podľa platného eradikačného programu, ktoré zahŕňajú aj vykonanie núdzovej vakcinácie domácich mäsožravcov a hospodárskych zvierat.



Zároveň bude vykonané diagnostické cielené zisťovanie možného zavlečenia vírusu do cieľovej populácie voľne žijúcich zvierat (líšok). Vzhľadom na priamy kontakt človeka s týmito zvieratami bol informovaný príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva s cieľom zabezpečenia ochrany ľudí.



V danej oblasti sa podľa veterinárov dlhoročne besnota nevyskytla a od roku 2000 sa realizuje v tejto oblasti orálna vakcinácia líšok proti besnote.



ŠVPS dodala, že SR bola do septembra 2022 krajinou bez výskytu besnoty. V septembri 2022 sa potvrdil pozitívny výsledok u jazveca (voľne žijúceho zvieraťa) v okrese Humenné, infikovaného vírusom, ktorý cirkuluje v súčasnosti v Poľsku a na Ukrajine.