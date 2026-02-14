Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
V okrese Michalovce naďalej platí výstraha prvého stupňa pred povodňou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Ústav ozrejmil, že vzhľadom na spadnuté zrážky a výrazný vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na Latorici.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - V okrese Michalovce aj v sobotu platí hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Vzhľadom na spadnuté zrážky a výrazný vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na Latorici, s možnosťou dosiahnutia, resp. prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňu povodňovej aktivity,“ ozrejmil ústav.
