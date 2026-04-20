V okrese Michalovce odhalili počas akcie osem preťažených dodávok
Policajti skontrolovali spolu 22 vozidiel, z toho 19 dodávok a tri autobusy.
Autor TASR
Michalovce 20. apríla (TASR) - Policajti v okrese Michalovce odhalili v nedeľu (19. 4. )počas dopravno-bezpečnostnej akcie viacero porušení pravidiel cestnej premávky pri dodávkových vozidlách. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, takmer každé druhé vozidlo jazdilo preťažené.
Policajti skontrolovali spolu 22 vozidiel, z toho 19 dodávok a tri autobusy. Výsledky kontroly poukázali na viaceré nedostatky. Z kontrolovaných dodávok bolo osem preťažených. „Preťažovanie vozidiel predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť cestnej premávky. Takéto vozidlá majú dlhšiu brzdnú dráhu, horšiu ovládateľnosť a výrazne zvyšujú pravdepodobnosť vzniku dopravnej nehody,“ doplnila hovorkyňa.
Počas akcie zistili policajti celkovo 19 priestupkov, za ktoré uložili pokuty. Najčastejšie porušenia sa týkali prekročenia hmotnostných limitov a prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. V jednom prípade išlo o nedostatky v dokladoch a jeden priestupok riešili napomenutím. Orientačný drogový test u jedného z vodičov dodávky bol negatívny.
