V okrese Michalovce platia hydrologické výstrahy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná.

Autor TASR
Bratislava/Michalovce 16. februára (TASR) - V okrese Michalovce platia v pondelok ráno hydrologické výstrahy prvého stupňa. Vyhlásil ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.

„Vzhľadom na vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na Latorici, s možnosťou dosiahnutia, respektíve prekročenia stupňa povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedol ústav.
