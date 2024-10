V okrese Nitra bude večer kontrola dodržiavania dopravných predpisov

Nitra 26. októbra (TASR) - Policajti uskutočnia na cestách Nitrianskeho okresu v sobotu od 18.00 do 22.00 h osobitnú kontrolu dodržiavania dopravných predpisov a zákazu alkoholu za volantom. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Kontrola bude zameraná na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi vozidiel pred alebo počas jazdy, ustanovenej alebo obmedzenej rýchlosti jazdy, spôsobu jazdy a dodržiavanie povinnosti vodiča motorového aj nemotorového vozidla so zameraním na používanie osvetlenia za zníženej viditeľnosti," spresnili policajti.



Zamerajú sa aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky, a to dodržiavanie povinností chodcov. Cieľom kontroly je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Tiež zníženie počtu dopravných nehôd.