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V okrese Nitra hrozí povodeň po prívalových zrážkach pri búrkach
Vydali hydrologickú výstrahu prvého stupňa.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - V okrese Nitra hrozí prívalová povodeň vzhľadom na zrážky pri búrkach. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal hydrologickú výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 18.45 h. Zároveň v okrese platí výstraha prvého stupňa pred búrkami.
„Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach je možný prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ napísal SHMÚ. Predpokladá sprievodné povodňové javy aj mimo tokov. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.
Výstraha pred búrkami je vydaná do 18.05 h. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
„Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach je možný prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ napísal SHMÚ. Predpokladá sprievodné povodňové javy aj mimo tokov. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.
Výstraha pred búrkami je vydaná do 18.05 h. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.