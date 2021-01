V okrese Nitra je otvorených 123 odberových miest

Nitra 16. januára (TASR) – Pre druhý deň 2. kola plošného testovania otvorili v Nitre všetkých 42 odberných miest. V sobotu sa do testovania zapojili obce a mestá okresu Nitra, kde je spolu otvorených ďalších 81 odberných miest. Testovanie bude pokračovať aj v nedeľu (17.1.). Informovala o tom TASR prednostka Okresného úradu Eva Hajdamárová.



Podľa informácií mesta Nitra na sociálnej sieti v piatok (15.1.) sa od otvorenia testovacích miest o 15. hodine otestovalo 12.173 ľudí, z toho pozitívnych bolo 125, čo je 1,03 %. V porovnaním s predchádzajúcim týždňom sa zvýšil počet otestovaných a počet pozitívnych klesol o polovicu. V Nitre pribudlo aj päť nových odberových miest, Nitrania na skrátenie čakania v radách môžu využiť aplikáciu TrustOne.



"Okrem Nitry v piatok testovali aj v obciach Branč a Cabaj-Čápor, spolu prišlo 751 ľudí, 6 bolo pozitívnych," dodala Hajdamárová. Testovanie bude v okrese pokračovať do 17. hodiny, s posledným odberom o 16.30 hodine a s prestávkou od 12. do 13. hodiny.



Mestá a obce v Nitrianskom okrese pristúpili k celoplošnému testovaniu pre kritickú pandemickú situáciu v celom regióne. Od 11. januára preto na území celého okresu platí sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na nový koronavírus, nie staršieho ako ako sedem dní, nie je možné chodiť do zamestnania, ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie a lekárne. Polícia už sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania. Tretie kolo testovania by sa malo konať počas nasledujúceho víkendu od 22. do 24. januára.