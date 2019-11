V okrese Nitra klesol počet zaočkovaných detí pod 95 percent

Nitra 8. novembra (TASR) – Zaočkovanosť detí v Nitrianskom kraji v tomto roku zatiaľ vykazuje rovnaké hodnoty ako vlani. Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre sa k 31. augustu pohybovala v intervale 96,3 percenta pri preočkovaní detí v šiestom roku života až po 98,4 percenta u detí preočkovaných v 13. roku života.



RÚVZ však napriek tomu upozorňuje na pokles zaočkovanosti v niektorých pediatrických obvodoch v Nitrianskom kraji. Prejavilo sa to napríklad v okrese Nitra, kde v kontrolovanej populácii poklesol počet očkovaných detí pod hranicu 95 percent. Okrem toho bolo v kraji zistených 14 obvodov, kde zaočkovanosť klesla pod 90 percent. „Možno konštatovať, že hlavným dôvodom neočkovania zostáva naďalej trend odmietania povinného očkovania zákonným zástupcom dieťaťa, prípadne odsúvanie očkovania do vyššieho veku dieťaťa,“ skonštatovala regionálna hygienička RÚVZ v Nitre Katarína Tináková.



Podľa Tinákovej v Nitrianskom kraji rastie počet detí, ktoré neboli očkované aj napriek tomu, že sa u nich nevyskytli žiadne kontraindikácie. Celkovo bolo k 31. augustu 2019 zaznamenaných 1107 takýchto prípadov. „Oproti minulému kontrolovanému obdobiu je to nárast o 6,8 percenta. Najčastejšie, v 945 prípadoch, došlo k neúčasti na očkovaní pre nesúhlas zákonného zástupcu, pre pobyt v zahraničí to bolo v 100 prípadoch, pre nedostavenie sa na očkovanie s dieťaťom v 52 a pre iné dôvody v desiatich prípadoch,“ uviedla Tináková.