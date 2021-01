V okrese Nitra sprísnia od 11. januára zákaz vychádzania

Bratislava 6. januára (TASR) - V okrese Nitra sprísnia od 11. januára od 5.00 h zákaz vychádzania, ktorý momentálne platí na celom území Slovenska. Dôvodom je kritická pandemická situácia. Sprísnenie zákazu sa bude vzťahovať aj na cestu do zamestnania, prírody či sprevádzanie dieťaťa do školského zariadenia. Výnimku zo zákazu budú mať osoby s potvrdením o negatívnom antigénovom či PCR teste na ochorenie COVID-19. Na stredajšom mimoriadnom rokovaní sa na tom uzniesla vláda SR, ktorá odporučila v okrese Nitra celoplošné testovanie v troch fázach. Oznámil to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).