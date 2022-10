V okrese Piešťany je priebeh zatiaľ bez problémov

Piešťany 29. októbra (TASR) – Priebeh sobotňajších volieb v okrese Piešťany bol zatiaľ pokojný a bezproblémový. Obyvatelia využívajú možnosť odovzdať svoj hlas zástupcom v mestskej i krajskej samospráve počas celého dňa. V Piešťanoch sa vytvárali pred volebnými miestnosťami v niektorých hodinách rady.



"Z dôvodu vyššieho záujmu v niektorých hodinách a zároveň dlhšieho času, ktorý trávia voliči za plentou, sme si vyžiadali hneď na začiatku ešte jednu. To nám pomohlo," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Michaela Kubová. Voliči podľa jej slov strávili za pletou okolo päť minút, no boli aj takí, ktorým to trvalo 20 až 30 minút, kým sa rozhodli. Voličská účasť je na tomto okrsku porovnateľná s predchádzajúcimi voľbami, zapísaných majú okolo 700 voličov. Problém rozlíšiť a vhodiť do správnej urny jednotlivé obálky nemali ani starší voliči.



V obci Šípkové podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Juliany Blanárikovej sú voliči takisto dostatočne poučení, a tak nemali problémy s tým, ako správne zahlasovať. "Celé voľby doteraz prebiehajú v poriadku," zhodnotila. Volebná účasť je aj v tejto obci približne rovnaká ako pri ostatných voľbách, voliť chodia mladšie i staršie ročníky, zapísaných je dovedna 259 voličov.



Skutočnosť, že v obci Nižná už pôvodný starosta nekandiduje a novým sa stane niektorý z kandidátov, volebnú účasť podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Barbory Velšicovej nijako neovplyvnila. "Do 17.00 h to bol taký priemer, pamätáme si už aj vyššiu," konštatovala. V nárazových časoch, ako dopoludnia, a potom navečer, sa pri volebnej miestnosti vytvárali aj menšie rady, ale obyvatelia v nich dlho nečakali. "Ľudia chodia poučení, starším, keď sa spýtali, sme veci vysvetlili," dodala.