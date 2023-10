V okrese Prešov evidujú vyše 130 prípadov žltačky, prijali opatrenia

Prešov 4. októbra (TASR) - Viac ako 130 prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) a štyri aktívne ohniská nákazy, ktoré sú v obciach Červenica, Tuhrina, Abranovce a Varhaňovce, evidujú hygienici v okrese Prešov. Informovali o tom po zasadnutí regionálnej protiepidemickej komisie s tým, že situácia sa zhoršuje v prešovskej nemocnici, kde je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 85 pacientov s VHA a kapacita oddelenia je 90 lôžok. Na komisii prijali preto viacero opatrení.



Nariadili mimoriadne očkovanie detí do 15 rokov. "A to v obciach, kde sa vyskytujú tieto prípady, taktiež aj v exponovaných obciach v okolí, kde je nízky hygienický štandard a kde je možný predpoklad ďalšieho šírenia tohto ochorenia. Taktiež sme sa zhodli na mimoriadnej prevádzke zariadení pre deti a mládež. To znamená, budeme inštruovať následne učiteľov, ako majú postupovať a učiť deti k základom osobnej hygieny," uviedol po rokovaní komisie regionálny hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove Jozef Varga.



Samosprávy budú upozorňovať ľudí, ktorí sú podozriví z nákazy alebo môžu byť infekční, aby sa zbytočne nepohybovali a dodržiavali domácu izoláciu. Vyhlásenie mimoriadnej situácie komisia nateraz neodporúča. "Zhodnotili sme, že situácia ešte nie je taká, aby vyhlásenie mimoriadnej situácie nejako pomohlo," vysvetlil Varga.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas považuje aktuálnu situáciu v Prešovskom okrese za možné riziko vzniku ďalších epidémií. Nateraz je podľa neho ťažké vyjadriť sa k prognóze. Za najvypuklejší problém označil počet voľných lôžok v prešovskej nemocnici. "V súčasnosti prebieha rokovanie na úrovni ministerstva zdravotníctva so zdravotníckymi zariadeniami v rámci Prešovského kraja, kde diskutujú, ako by mohli pomôcť, prípadne prevziať nejakých pacientov," povedal.



Z nemocnice pre TASR uviedli, že situáciu zatiaľ zvládajú. "Ďalšie opatrenia budú závisieť od ďalšieho vývoja situácie," povedal pre TASR riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník. Komisia podľa regionálneho hygienika odporučila nemocnici zákaz návštev, ktorý by mal platiť od štvrtka (5. 10.).



Vakcín proti VHA je podľa Mikasa obmedzené množstvo, ale nejaké sú, ktorými sa prioritne budú očkovať deti v dotknutých lokalitách. "Ministerstvo zdravotníctva vyvíja kroky, aby sa doviezli vakcíny zo zahraničia a mohli sme zaočkovať aj deti v ostatných lokalitách, kde ešte epidémia neprebehla, a takto by sme preventívne ochránili tieto deti," priblížil hlavný hygienik s tým, že je potrebné zaočkovať stovky detí.



Protipandemická komisia bude opäť zasadať 11. októbra v Prešove a zhodnotí aktuálnu situáciu.