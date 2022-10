V okrese Prešov kraj opravil ďalšie mosty a cesty za 1,7 milióna eur

Prešov 19. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) investoval v uplynulých mesiacoch do rekonštrukcie ciest a mostov v Prešovskom okrese. Ide celkovo o 1,7 milióna eur, ktoré umožnili opravu dvoch mostov a takmer piatich kilometrov ciest, ako i rekonštrukciu rigola a odvodnenie vozovky. V obci Gregorovce sa zo zdrojov PSK vo výške 213.000 eur aktuálne buduje okružná križovatka. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Za obcou Križovany bol kompletne demolovaný viac ako 50-ročný most vedúci cez potok Križovianka, ktorý bol podľa Jeleňovej vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Za 180 kalendárnych dní sa tam vybudoval nový objekt za 598.000 eur. V rámci eliminácie bezpečnostných rizík na ceste tretej triedy v úseku Gregorovce sa zrekonštruovalo mostné teleso, ktoré premosťuje potok Dzikov. Kraj do jeho opravy z vlastných zdrojov investoval takmer 218.000 eur.



Opravený je i 3,4 kilometra dlhý úsek v Hradisku, časti obce Terňa, ktorý sa dotýka katastrálneho územia Terne a Mošurova. Náklady predstavujú 340.000 eur. Zmodernizovaná je aj cesta medzi Prešovom a Dulovou Vsou, kde kraj investoval vyše 466.000 eur. Za 65 kalendárnych dní sa tam opravil úsek s dĺžkou takmer 1,6 kilometra.



"Rekonštrukčným zásahom prešla taktiež cesta medzi Chminianskou Novou Vsou a Chmiňanmi, ktorá sa odvodnila. V rámci prác sa tu upravili vjazdy k rodinným domom a v Chmiňanoch sa zrekonštruovalo 308 metrov rigola pozdĺž cestnej komunikácie. Zmienené práce si vyžiadali celkovú investíciu vo výške 82.000 eur," priblížila Jeleňová.



Kraj začal pred mesiacom v Gregorovciach budovať novú okružnú križovatku, na výstavbu ktorej zo svojho rozpočtu vyčlenil 213.000 eur. Dôvodom je upokojenie dopravy pri vjazde do obce a miestny plán investičnej bytovej výstavby. Práce na križovatke pozostávajú z frézovania vozovky, vybudovania trativodu a realizácie nových vrstiev vozovky.



"Krajská samospráva v okrese Prešov za obdobie 2018 - 2022 celkovo do ciest a mostov investovala 19,1 milióna eur. Výsledkom je 104 kilometrov zrekonštruovaných ciest a 17 opravených mostov," dodala Jeleňová.