OPITÍ VODIČI NA CESTÁCH: Dvaja muži narazili do zaparkovaných áut

Prešov 10. júla (TASR) - Polícia v okrese Prešov v stredu (9. 7.) odhalila dvoch vodičov, ktorí narazili do zaparkovaných áut. Obaja mali podľa výsledkov dychovej skúšky viac než jedno promile alkoholu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Vo Veľkom Šariši na Slovenskej ulici vodič pri cúvaní prešiel krížom cez cestu a narazil do zaparkovaného auta. „Privolaná policajná hliadka na mieste podrobila 60-ročného muža kontrole. Výsledok dychovej skúšky presiahol dve promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia a je obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



V obci Fričovce vodič pred rodinným domom narazil do zaparkovaného auta a z miesta odišiel. „Policajná hliadka vodiča vypátrala, išlo o 18-ročného mladíka. Bol podrobený aj dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 1,7 promile,“ dodala Ligdayová s tým, že polícia v tomto prípade vedie trestné stíhanie.