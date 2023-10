V okrese Prešov pribudlo šesť nových prípadov žltačky

Prešov 18. októbra (TASR) - Šesť nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove. Päť prípadov bolo hlásených v stredu. Sú z obce Žehňa a podľa hygienikov ide o deti, ktoré žijú v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom. Jeden prípad bol hlásený v utorok (17. 10.) z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik RÚVZ v Prešove Jozef Varga.



Celkovo v Žehni evidujú podľa jeho slov 65 chorých na VHA. "Epidemiologickým vyšetrením v ohnisku nákazy bolo zistené, že 65 percent obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, bez odkanalizovania odpadových vôd. V týchto podmienkach žije aj 52 detí s potvrdeným ochorením na VHA. V siedmich prípadoch bolo ochorenie zaznamenané u osôb majoritnej populácie," priblížil Varga.



Ešte koncom septembra hygienici nariadili v obci viaceré opatrenia. Konkrétne očkovanie detí do 16 rokov vrátane a zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí. Rovnako bola o výskyte ochorenia informovaná samospráva, vedenie Slovenskej pošty, ako aj autobusový dopravca. Zároveň bolo v škole nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov



V obci Tuhrina ďalšie prípady podľa hygienikov nepribudli. Prvý bol hlásený 4. septembra a kumulatívne tam evidujú 15 prípadov žltačky. Rovnako v obci Červenica nezaznamenali ďalšie prípady. Od 5. septembra tam evidujú 47 chorých. V Abranovciach, kde bol zaznamenaný jeden prípad, ďalšie nepribudli. Rovnako jeden prípad sa v uplynulom období vyskytol vo Varhaňovaciach, kde taktiež nepribudli chorí. V Lesíčku hygienici evidujú 49 ochorení a ďalšie nepribudli.



Nový prípad sa nevyskytol ani v súvislosti so stravovacou prevádzkou v Prešove. Od 25. júla tam evidujú deväť chorých. Čo sa týka sporadického výskytu ochorenia, v Prešove hygienici zaznamenali jeden prípad žltačky.