V okrese Prievidza evidujú 68 prípadov hepatitídy typu A

Prievidza 24. februára (TASR) - Epidemiológovia evidujú v okrese Prievidza k pondelku 68 ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Uplynulý týždeň nahlásili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 nových prípadov. Informoval o tom na svojom webe.



RÚVZ Prievidza kumulatívne eviduje k pondelku 65 ochorení na žltačku typu A v súvislosti s epidemickým výskytom v meste Prievidza, ďalej tri ochorenia bez súvislosti s epidemickým výskytom v meste Prievidza. "Ďalším epidemiologickým šetrením bolo zistené, že všetky ochorenia - šesť osôb z rodinného výskytu ochorení na VHA v obci Diviacka Nová Ves má súvis s epidémiou v Prievidzi, nakoľko dva novo evidované prípady ochoreli skôr ako rodinní príslušníci a mali väzby na choré osoby v meste. Tieto prípady sú teda zarátané do epidémie v Prievidzi," priblížil RÚVZ.



Hygienici tak v súčasnosti podľa neho evidujú dve aktívne ohniská VHA, jedno v meste Prievidza s dvoma lokalitami a jedno v Diviackej Novej Vsi.



Prvý prípad žltačky typu A zaznamenali hygienici u drogovo závislého človeka, ktorý prišiel do Prievidze z Bratislavy ešte vlani v októbri. Ochorenie sa vyskytlo aj u detí v prievidzských školách, tie v tejto súvislosti prijali preventívne opatrenia.



VHA, označovaná aj ako choroba špinavých rúk, je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Najčastejšie sa prenáša priamym kontaktom - špinavými rukami, pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, tesným kontaktom alebo nepriamo - prostredníctvom kontaminovanej vody či potravín. Vírus je značne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia.



Preventívne opatrenia v súvislosti s VHA pozostávajú v dodržiavaní hygienických opatrení. "Významnú úlohu zohráva hygiena rúk, a to dôsledné umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, po príchode domov a podobne. Dbať na čistotu svojich rúk je veľmi dôležité, pretože prenos infekcie je možný už aj v období pred príznakmi ochorenia. Rovnako sa odporúča zamerať sa na predmety, s ktorými ľudia prichádzajú priamo do kontaktu a pravidelne ich dezinfikovať," pripomenuli hygienici. Prevenciou je podľa nich i vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva zdravotne vyhovujúcou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov, zabezpečenie kanalizácie.



"Na prevenciu hepatitídy A je k dispozícii aj bezpečná a účinná vakcína. Očkovanie sa odporúča osobám, ktoré pracujú v potravinárstve, osobám pred plánovanou cestou do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, deťom vo veku dvoch rokov žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom a podobne," dodali hygienici.