V okrese Púchov obmedzia cez víkend pre cyklistické preteky dopravu
Dopravno-bezpečnostné opatrenia sa dotknú vybraných úsekov ciest I/49, II/507, III/1949 a III/1953.
Autor TASR
Púchov 8. augusta (TASR) - Počas víkendu (9. - 10. 8.) čakajú na motoristov v Púchovskom okrese dopravné obmedzenia. Dôvodom sú preteky európskeho pohára v paracyklistike. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Dopravno-bezpečnostné opatrenia sa dotknú vybraných úsekov ciest I/49, II/507, III/1949 a III/1953. V sobotu budú od 10.50 do 12.50 h obmedzenia na traste Lednické Rovne - Horovce - Lednica - Dolná Breznica - Lednické Rovne. V nedeľu od 10.30 do 12.30 h v úseku Púchov - Streženice - Lednické Rovne.
Na exponovaných úsekoch sa vodiči musia pripraviť na reguláciu a riadenie cestnej premávky, usmerňovanie nemotorových účastníkov (chodcov, cyklistov) a zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a verejným poriadkom.
„Prosíme vodičov a všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny organizátorov a príslušníkov polície, dodržiavali dopravné značenie a jazdili opatrne,“ pripomína polícia.
