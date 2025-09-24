< sekcia Regióny
V okrese Púchov odhalili nelegálne kšefty so šteniatkami
Psy predávali na parkoviskách a verejných priestranstvách.
Autor TASR
Bratislava/Púchov 24. septembra (TASR) - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Púchov odhalili priekupníkov psov z obce v Púchovskom okrese. Psy predávali na parkoviskách a verejných priestranstvách. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Priekupníkov podľa nej chytili inšpektori RVPS Púchov priamo pri čine. Fiktívnym záujmom o inzerované šteniatko si dohodli kúpu šteniatka v podvečerných hodinách na parkovisku pri nákupnom centre. Muž doniesol na rukách malé šteniatko - sučku malého plemena na dohodnuté miesto.
Priekupník so svojou družkou sa nakoniec priznali inšpektorom, že vykupovali psov z inzertných portálov. Išlo najmä o šteniatka malých, lukratívnych plemien, ktoré kúpili za lacné peniaze bez preukazov o pôvode, čipované na pôvodného majiteľa alebo aj vôbec nečipované, nevakcinované, často po veľmi skorom odstave od matky, s neznámou minulosťou a zdravotným stavom. Psy obratom predávali opäť na inzertných portáloch za niekoľkonásobné ceny.
„V rámci celého Slovenska budú regionálne veterinárne a potravinové správy a úradní veterinárni lekári podľa možností sledovať podozrivé inzeráty, konanie takýchto ľudí nebudeme tolerovať,“ doplnil hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.
Priekupníkov podľa nej chytili inšpektori RVPS Púchov priamo pri čine. Fiktívnym záujmom o inzerované šteniatko si dohodli kúpu šteniatka v podvečerných hodinách na parkovisku pri nákupnom centre. Muž doniesol na rukách malé šteniatko - sučku malého plemena na dohodnuté miesto.
Priekupník so svojou družkou sa nakoniec priznali inšpektorom, že vykupovali psov z inzertných portálov. Išlo najmä o šteniatka malých, lukratívnych plemien, ktoré kúpili za lacné peniaze bez preukazov o pôvode, čipované na pôvodného majiteľa alebo aj vôbec nečipované, nevakcinované, často po veľmi skorom odstave od matky, s neznámou minulosťou a zdravotným stavom. Psy obratom predávali opäť na inzertných portáloch za niekoľkonásobné ceny.
„V rámci celého Slovenska budú regionálne veterinárne a potravinové správy a úradní veterinárni lekári podľa možností sledovať podozrivé inzeráty, konanie takýchto ľudí nebudeme tolerovať,“ doplnil hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.