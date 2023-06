V okrese Rimavská Sobota odstraňujú škody po prívalových povodniach

Rimavská Sobota 25. júna (TASR) – V okrese Rimavská Sobota pokračujú záchranné práce a odstraňovanie škôd po víkendových povodniach. V obci Radnovce naďalej núdzovo zásobujú občanov pitnou vodou. TASR to v nedeľu predpoludním povedal starosta Aladár Bari s tým, že povodne zaplavili studne na pitnú vodu a viac ako 50 percent z nich je kontaminovaných.



Ako ďalej uviedol, zaplavené boli domy a aj sociálne byty, ktoré sú na prízemí. "V niektorých príbytkoch bolo aj 25 centimetrov vody," spresnil a dodal, že priestory čistia a dezinfikujú aj v nedeľu. "V noci pršalo, bol som sa pozrieť v dedine, škody sa však nezvýšili," spomenul s tým, že pri povodni sa nikto nezranil ani nezomrel.



Podľa starostu rodiny, ktorým vyplavilo domy, išli k svojim rodinám. "Kultúrny dom je po daždi v zlom stave, voda tiekla cez strechu a odtrhlo sadrokartón, ktorý sme odstránili. Obecný úrad je v poriadku," zhrnul. Poznamenal, že škody po povodni zatiaľ nemajú vyčíslené. "Polovicu domov však treba maľovať. Vytopilo izby, ľudia vyhadzovali postele, chladničky," konštatoval a doplnil, že obci pomáhali aj dobrovoľní hasiči.



Všetky domácností v obci Barca v Rimavskosobotskom okrese majú od nedele pitnú vodu. TASR to potvrdil starosta Richard Szajkó s tým, že po povodni majú veľké škody na majetku, vyčíslené však zatiaľ nie sú. Pri víkendových udalostiach sa podľa jeho slov nikto nezranil ani nezomrel a v noci na nedeľu už búrka v obci nebola.



Vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Rimavská Sobota Karol Anger informoval, že povodne v okrese v piatok (23. 6.) zasiahli viacero obcí. Z nich deväť vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity (SPA). Boli to obce Uzovská Panica, Bátka, Hajnáčka, Gemerské Dechtáre, Valice, Belín, Radnovce, Pavlovce a Sútor. V sobotu (24. 6.) však tretí stupeň odvolali a vyhlásili druhý.



Anger zdôraznil, že povodne zaplavili aj studne na pitnú vodu a niektoré postihnuté obce nemajú verejný vodovod. Starostovia obcí Radnovce, Barca a Figa tak vyhlásili v sobotu mimoriadnu situáciu a začali s núdzovým zásobovaním pitnou vodou. "Povodňové záchranné práce pokračujú a na mnohých miestach voda ešte neopadla. Výška spôsobených škôd na majetku zatiaľ nie je vyčíslená," uzavrel.