V okrese Rimavská Sobota zatvoril COVID-19 vyše 100 školských tried

Rimavská Sobota 3. februára (TASR) – Aktuálna vlna pandémie nového koronavírusu zatvorila v okrese Rimavská Sobota vyše 100 školských tried. Počas minulého týždňa sa v dvoch základných školách (ZŠ) v Tisovci a Hosticiach dištančne vzdelával celý druhý stupeň, v obci Jesenské zas doma zostali deti z prvého stupňa ZŠ. TASR o tom informovala regionálna hygienička Tatiana Majanová.



V uplynulom týždni bolo v okrese Rimavská Sobota v karanténe 75 tried v 15 základných školách, pozitívnych bolo vyše 90 detí a osem zamestnancov. "V šiestich stredných školách sme evidovali v karanténe 25 tried, v štyroch materských školách boli v karanténe štyri triedy," doplnila Majanová.



Situácia so šírením ochorenia COVID-19 v okrese Rimavská Sobota sa podľa regionálnej hygieničky zhoršuje. Počet nových prípadov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím narástol o viac ako dvojnásobok. V aktuálnom týždni už v okrese pribudlo vyše 400 nových prípadov.



"Podľa všetkého sa okrese už šíri variant omikron. Ochorenie sa najviac šíri v školských zariadeniach, na pracoviskách je zatiaľ situácia pomerne dobrá, zaznamenávame tu len sporadické ochorenia," priblížila Majanová.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote eviduje vyše dvojnásobný nárast pozitívnych i v okrese Revúca. Počas minulého týždňa tam bolo pre COVID-19 zatvorených 35 školských tried. Podľa Majanovej musí RÚVZ v oboch okresoch denne komplexne spracovať približne 300 nových prípadov, trasovať kontakty pozitívnych však hygienici zatiaľ zvládajú.