V okrese Rožňava pokračuje šetrenie výskytu tuberkulózy

Rožňava 24. januára (TASR) – V okrese Rožňava naďalej pokračuje šetrenie šírenia tuberkulózy (TBC), ktorej výskyt potvrdili v obci Nižná Slaná koncom minulého roka. V rožňavskej nemocnici je pre ochorenie hospitalizovaných šesť osôb, z toho tri pre latentnú, teda skrytú formu infekcie. Pre TASR to uviedol regionálny hygienik Jozef Varga.



"Do dnešného dňa boli zachytené tri aktívne formy TBC a 18 latentných. Všetky osoby, ktorým bola diagnostikovaná aktívna forma TBC, sú stále hospitalizované. Zároveň boli preventívne na došetrenie hospitalizovaní ďalší traja pacienti s latentnou formou TBC," priblížil Varga.



Pre výskyt TBC v Rožňavskom okrese sa v pondelok (23. 1.) konalo ďalšie zasadnutie regionálnej protiepidemickej komisie. Zúčastnili sa na nej zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave, nemocnice v Rožňave, obce Nižná Slaná či príslušníci Policajného zboru a rožňavskej mestskej polície.



"Na zasadnutí sme vyhodnotili efektivitu doterajších postupov a skoordinovali ďalšiu spoluprácu s cieľom efektívneho transportu pacientov a minimalizovania rizika pre ostatných obyvateľov," uviedol Varga. Ako dodal, v pľúcnej ambulancii rožňavskej nemocnice doposiaľ vyšetrili 55 osôb, v nasledujúcich dvoch týždňoch sú naplánované vyšetrenia ďalších viac ako 40 ľudí. Naďalej pritom pokračuje epidemiologické vyšetrovanie, ktorým je zoznam exponovaných osôb dopĺňaný o ďalšie úzke kontakty.



RÚVZ so sídlom v Rožňave dostal hlásenia o dvoch aktívnych formách TBC koncom decembra 2022. Ochorenie sa vyskytlo u 23-ročného muža a dvojročného dieťaťa z obce Nižná Slaná. Spolu s dvojročným dieťaťom bola hospitalizovaná aj jeho trojmesačná sestra, u ktorej sa aktívna forma ochorenia potvrdila v prvej polovici januára.



TBC je infekčné ochorenie, ktoré najčastejšie napáda pľúca. Šíri sa vzduchom, napríklad pri kašľaní či kýchaní. Epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia má na Slovensku klesajúcu tendenciu, posledné ochorenie v Rožňavskom okrese bolo hlásené v roku 2018. Pravidelné povinné očkovanie detí proti TBC bolo ukončené v roku 2012, dorastajúca populácia tak podľa regionálneho hygienika nemá dostatočnú ochranu proti tomuto ochoreniu.