V okrese Senec podporili prevenciu pred zrážkami cyklistov či bežcov

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Polícia v pondelok popoludní uzavrela cestu tretej triedy zo zjazdu z diaľnice D4 v smere na Chorvátsky Grob, časť Čierna voda.

Autor TASR
Bratislava/Senec 28. apríla (TASR) - Policajti v okrese Senec pristúpili v utorok k preventívnym aktivitám na priechodoch, cyklotrasách a iných komunikáciách, ktoré používajú cyklisti, bežci či chodci. Reagovali tak na dopravnú nehodu, ktorá sa v pondelok (27. 4.) stala na výjazde z diaľnice D4 na Chorvátsky Grob - časť Čierna voda, a riziko podobných stretov.

„Počas aktivity rozdávali občanom reflexné prvky, ktoré vedia zachraňovať životy,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

V mene polície apelovala na cyklistov, bežcov i chodcov, aby boli obozretní, všímaví a hlavne rozvážni pri prejazde najmä frekventovanou križovatkou, rovnako aby za zníženej viditeľnosti používali reflexné prvky.

Polícia v pondelok popoludní uzavrela cestu tretej triedy zo zjazdu z diaľnice D4 v smere na Chorvátsky Grob, časť Čierna voda. Dôvodom bola nehoda cyklistu s motocyklom. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník.
Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka