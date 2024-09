V okrese Senica a Skalica odobrali vzorky vody z niekoľkých studní

Trnava 19. septembra (TASR) - V okrese Senica a Skalica odobrali hygienici v stredu (18. 9.) vzorky vody z niekoľkých domových studní. Pre TASR to potvrdila Darina Turanská z oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na možnú kontamináciu studní, pôdy a úrody v záhradách v súvislosti s povodňovou situáciou.



Priblížila, že zatiaľ nepoznajú výsledky. "Z dvoch studní sme odobrali vodu 18. septembra. Bude to asi postupne pribúdať. Najprv musí opadnúť voda, potom sa môže začať so sanáciou. To už je však v kompetencii majiteľov," vysvetlila Turanská.



Vedúca odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Zuzana Fischerová vysvetlila v súvislosti s úrodou, že je na majiteľoch pôdy, ako sa so situáciou vyrovnajú. "Zodpovednosť je vždy na prevádzkovateľovi. Je to síce v kompetencii RÚVZ, ale odporúčanie od nás napríklad pre poľnohospodárske družstvo by malo znieť, aby úrodu dali na likvidáciu alebo urobili testy, ktoré by mali byť čisté," zhrnula.



Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe zverejnil upozornenie, že všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Na možnú kontamináciu upozorňovali aj niektoré z obcí a miest v okrese.