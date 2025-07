V okrese Senica platí čas nebezpečenstva vzniku požiarov v lese

Senica 1. júla (TASR) - V okrese Senica platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, čo je 50 metrov od hranice lesa. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici. Stav platí od 26. júna do odvolania. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Podľa radnice aktuálne platí zákaz fajčenia v blízkosti lesa, používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovania porastov alebo spaľovania horľavého odpadu, ale aj zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.



Vlastníci, správcovia a užívatelia lesov sú v tomto období povinní vykonávať hliadkovaciu činnosť so stanoveným harmonogramom. Osoby vykonávajúce hliadku musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia.



Povinné je tiež zabezpečiť dostatočné protipožiarne vybavenie a udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu či vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.