V okrese Snina sprísňujú protiepidemické opatrenia

Humenné 18. septembra (TASR) – Na výrazný nárast počtu osôb v okrese Snina, u ktorých sa potvrdila prítomnosť nového koronavírusu, reaguje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom sprísnením protiepidemických opatrení. Ako vyplýva z verejnej vyhlášky, ktorú hygienici zverejnili na svojej internetovej stránke, do platnosti vstupujú v sobotu 19. septembra, platiť budú do konca mesiaca.



V uvedenom období je v celom Sninskom okrese zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, alebo inej povahy nad 300 účastníkov v exteriéri a nad 150 v interiéri. Súčasne je na týchto podujatiach zakázané pripravovať a predávať občerstvenie s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.



Vo všetkých lôžkových zdravotníckych zariadeniach sú návštevy zakázané, výnimkou sú návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým. Zákaz návštev platí aj v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.



"V záujme zdravia obyvateľstva, zabránenia vzniku nových ohnísk, zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia sa všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví v okrese Snina nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov," dopĺňajú hygienici s tým, že neodporúčajú ani organizovanie hromadných podujatí určených pre seniorov v akomkoľvek počte. RÚVZ zároveň seniorom neodporúča zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch, či cestovať do rizikových oblastí.