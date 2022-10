V okrese Snina zrekonštruovali ďalšie dva mosty

Snina 23. októbra (TASR) - Nový vzhľad a bezpečnejšie parametre majú ďalšie dva mosty v okrese Snina, ktoré spravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK). Ide o objekty z roku 1961, ktorých stavebno-technický stav bol klasifikovaný v 5. stupni, teda ako zlý. Informoval o tom kraj na webovej stránke s tým, že na ich opravu využili financie z vlastného rozpočtu, a to vo výške takmer 215.000 eur.



Most cez potok Príslop, situovaný za rovnomennou obcou, bol zmodernizovaný v celej dĺžke 7,8 metra. Opravu si vynútili poruchy na jeho spodnej časti a na nosnej konštrukcii, ktoré niesli známky rozpadu betónu a jeho erózie, taktiež bolo poškodené príslušenstvo mosta. Celková obnova trvala tri mesiace a stála viac ako 92.000 eur. Ďalších takmer 123.000 eur investovala krajská samospráva do rekonštrukcie mosta ponad Ruský potok, ktorý sa nachádza za odbočkou pred Uličom. Objekt s dĺžkou deväť metrov rovnako vykazoval poruchy na spodnej časti i nosnej konštrukcii, poškodené boli aj obklady svahov a dno koryta.



V okrese napreduje aj projekt Modernizácie cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny svojou II. etapou. "Tá plynulo nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie 8,3- kilometrového úseku medzi Stakčínom a Uličom ukončenú v roku 2021. Výsledkom projektu bude oprava ťahu smerom na Ulič ako jedného celku," dodáva kraj s tým, že II. etapa sa konkrétne týka obnovy 3,3 kilometra dlhého úseku Topoľanská križovatka – Kolbasov – križovatka Ruský Potok. PSK ju rovnako ako prvú realizuje vďaka zdrojom Európskej únie, programu ENI, pričom náklad stavby predstavuje vyše 1,1 milióna eur.



"Celkové investície do skvalitnenia cestnej infraštruktúry v okrese Snina dosiahli za posledné štyri roky približne 3,8 milióna eur. Hotové a zazmluvnené sú rekonštrukcie a opravy 39 kilometrov ciest a šesť mostov," uzatvára PSK.