V okrese Stará Ľubovňa pribudlo desať nových prípadov žltačky typu A

Stará Ľubovňa 18. júla (TASR) - Desať nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) nahlásili vo štvrtok Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni. Kumulatívne bolo k štvrtku hlásených od 15. mája celkovo 184 ochorení na VHA. Hygienici v súčasnosti v okrese evidujú sedem aktívnych ohnísk, konkrétne v obci Ľubotín, Mníšek nad Popradom, Kyjov, Čirč, Kamienka, Šarišské Jastrabie a Podsadku, mestskej časti Starej Ľubovne. Pre TASR to uviedla regionálna hygienička Mária Mancalová.



Jeden nový prípad pribudol v obci Kyjov a deväť v Starej Ľubovni, kde ich hygienici evidujú najviac. Od 6. júna bolo v okresnom meste hlásených celkovo 129 ochorení na VHA.



"V okrese Stará Ľubovňa predpokladáme ešte nárast prípadov ochorení VHA. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že kým epidémia VHA prebieha na území Košického a Prešovského kraja protrahovane od decembra 2022, tak v okrese Stará Ľubovňa sa s týmto cyklom vlny epidémie stretávame až teraz," vysvetlila Mancalová. Doplnila, že VHA sa v okrese v aktívnych ohniskách vyskytuje najviac u detí od piatich do 14 rokov.



RÚVZ v Starej Ľubovni začal podľa jej slov so zavádzaním protiepidemických opatrení v obciach s výskytom VHA od 15. mája. RÚVZ denno-denne aktívne rieši a monitoruje epidemický výskyt VHA v okrese a prijíma potrebné protiepidemické opatrenia.



V stredu (17. 7.) v Starej Ľubovni rokovala regionálna protiepidemická komisia (RPK), ktorú zriadil RÚVZ v Starej Ľubovni. "V prijatom uznesení boli uložené opatrenia pre zabezpečenie zabránenia šírenia tohto ochorenia VHA na území okresu Stará Ľubovňa a stabilizáciu situácie," povedala Mancalová.



Pacienti s VHA sú hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. "Oproti minulému týždňu, kedy bol stav hospitalizovaných pacientov s VHA až 55 a naše kapacity boli maximálne naplnené, reprofilizovali sme ďalších 19 lôžok z dermatovenerológie, je aktuálne číslo k dnešnému dňu priaznivejšie - 33 hospitalizovaných pacientov. Ide v prevažnej miere o deti," uviedla pre TASR hovorkyňa FNsP J. A. Reimana v Prešove Martina Pavliková.



RÚVZ v Prešove neboli v okrese Prešov ani Sabinov hlásené nové prípady VHA. Informuje o tom na svojej webstránke. V okrese Prešov je aktívnych sedem ohnísk a evidujú celkovo 50 chorých. V okrese Sabinov evidujú hygienici dve ohniská a 59 chorých.



V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach evidovali minulú stredu 19 hospitalizovaných detí s VHA. Spôsobilo to naplnenie kapacity a limitáciu príjmu iných infekčných diagnóz.