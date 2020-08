V okrese Stropkov chcú vybudovať projekt Kúpeľná cesta za 250 miliónov

Prešov 28. augusta (TASR) - V okrese Stropkov plánujú lepšie využiť minerálne pramene a vzájomne ich prepojiť pre rozvoj cestovného ruchu. Miestnym samosprávam pri realizovaní projektu takzvanej Kúpeľnej cesty pomocnú ruku ponúkol Prešovský samosprávny kraj, ktorý s aktérmi iniciatívy v piatok podpísal memorandum o spolupráci.



Dokument zaväzuje partnerov aktívne spolupracovať pri realizácii konkrétnych úloh a aktivít, ako aj spoločne vytvárať vhodné podmienky na rozvoj prospešnej a efektívnej spolupráce. Cieľom partnerov je rozvoj okresu Stropkov v oblasti cestovného ruchu, a to konkrétne pri realizovaní projektu s názvom Kúpeľná cesta.



"Projekt má prispieť k rozvoju okresu, vytvoreniu nových pracovných možností pre celý región, ako aj zapojeniu marginalizovaných skupín obyvateľstva. Myšlienka je dobrá a rieši viac problémov naraz, takže ju podporíme," uviedol po podpise dokumentu predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.



"Projekt bude natoľko reálny, nakoľko sa doň vloží štát, respektíve súkromný investor. Určite na realizáciu a finančné krytie projektu nebude mať samotný región Stropkova financie, ani vyšší územný celok, preto je potrebná pomocná ruka štátu a predpokladám, že i súkromného investora," povedal na margo financovania projektu Majerský.



PSK môže projektu pomôcť v oblasti vzdelávania budúceho personálu, prepojením s duálnym vzdelávaním, ako aj cestnou infraštruktúrou zamýšľanej trasy.



Partnerom budúcej spolupráce sú viaceré miestne samosprávy, za ktoré memorandum podpísal prednosta Okresného úradu Stropkov Peter Harvan. Ako konkretizoval, podpisu memoranda s PSK predchádzala dohoda o vzájomnej spolupráci viacerých aktérov miestneho rozvoja, ktorí budú na projekte Kúpeľnej cesty participovať. Konkrétne ide o mesto Stropkov, obce Brusnica, Gribov, Chotča, Kolbovce, Malá Poľana, Staškovce, Tokajík, Turany nad Ondavou, Varechovce, Vojtovce a Vyšný Hrabovec.



Projekt počíta s vytvorením 12 menších liečebno-rehabilitačných stredísk, každé s kapacitou 65 lôžok, revitalizáciou okolia existujúcich minerálnych prameňov a prepojením ďalších atraktivít regiónu. Po realizácii naplánovaných aktivít má vygenerovať viac ako 1100 pracovných miest.



"Jasnejšie kontúry budú určite do konca tohto roka. Myslím si, že projekt má možnosť uspieť. Využíva potenciál, ktorý dáva táto krajina, plus pramene, ktoré máme v našom okrese. Ako sme mohli vidieť, pre koronavírus naši občania zostávali doma a zahraniční vyhľadávali práve Slovensko pre to, že má čo poskytnúť," povedal Harvan.



Rozpočet projektu je odhadovaný na 250 miliónov eur, ktoré chce okres Stropkov, zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy v PSK, získať s podporou štátu, prípadne aj z operačných programov nového programového obdobia.