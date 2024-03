V okrese Topoľčany je priebeh volieb bezproblémový

Topoľčany 23. marca (TASR) - Priebeh prezidentských volieb v Topoľčianskom okrese je pokojný. Pre TASR to uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie Zuzana Chudá.



Ako skonštatovala, vo všetkých 88 okrskoch prebiehajú voľby bez problémov. "Okrem malého zdržania pri otváraní volebnej miestnosti v obci Norovce sme nezaznamenali žiadne komplikácie. Doteraz nemáme hlásené žiadne incidenty či podnety. Veríme, že to tak bude až do zatvorenia volebných miestností," dodala Chudá.