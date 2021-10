V okrese Trenčín je zaočkovaných takmer 65 % obyvateľov nad 50 rokov

Trenčín 21. októbra (TASR) – Do 65-percentnej zaočkovanosti osôb nad 50 rokov proti ochoreniu COVID-19 chýba v Trenčianskom okrese približne 200 osôb. Na svojej webovej stránke o tom informovala Fakultná nemocnica Trenčín.



"Na zaradenie v COVID automate vplýva aj percentuálna zaočkovanosť osôb nad 50 rokov. Dnes je to našťastie už 64,5 %, ale stále je to málo - chýba nám ešte 0,5 %, čo je približne 200 osôb. Presvedčte svojich rodičov, známych, starých rodičov a prispejte zaočkovaním k zvýšeniu kolektívnej imunity a zníženiu stupňa v COVID automate, aby sme mohli fungovať s voľnejšími opatreniami," pripomína FN Trenčín na webovom sídle.



Aktuálne je Trenčiansky okres podľa COVID automatu v červenej farbe. Objednať sa na očkovanie môže verejnosť prostredníctvom https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Rozpis dní, kedy je možné sa zaočkovať bez registrácie, pravidelne aktualizuje rezort zdravotníctva na stránke https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie.