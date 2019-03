V okrese Trnava bol priebeh volieb pokojný, riešili sa dva podnety

Voľby domáhal muž, ktorého mala volebná komisia už zaevidovaného ako absolventa volebného aktu.

Trnava 16. marca (TASR) – Priebeh volieb v obvode Trnava a Hlohovec hodnotila okresná volebná komisia ako pokojný. Jej členovia vykonali viacero výjazdov do volebných okrskov, podľa predsedu Ivana Moravanského takmer všetky hlásili vyššiu účasť ako v predchádzajúcich prezidentských voľbách.



"Riešili sme dva podnety, oba v Trnave," uviedol Moravanský pre TASR. V prvom prípade išlo o zámenu pri zápise otca a syna, ktorí mali totožné krstné meno i priezvisko. V druhom prípade sa voľby domáhal muž, ktorého mala volebná komisia už zaevidovaného ako absolventa volebného aktu. Muž ale podľa Moravanského tvrdil, že on voliť nebol a že podpis pri jeho mene nie je jeho. "Okrsková volebná komisia privolala členov okresnej komisie. My sme mu po preskúmaní okolností neumožnili opäť voliť," povedal Moravanský. Muž s verdiktom komisie spokojný nebol a mal vyhlásiť, že sa obráti na súd.