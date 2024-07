V okrese Turčianske Teplice vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo požiaru

Turčianske Teplice 16. júla (TASR) - Počasie bez zrážok a vysoké teploty môžu v okrese Turčianske Teplice prispieť k vzniku požiarov. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Martine preto pre okres vyhlásilo čas zvýšeného rizika vzniku požiaru. Platí od utorka od 6.00 h do odvolania. Informovalo o tom Prezídium HaZZ.



Hasiči v tejto súvislosti pripomínajú i povinnosť dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa podľa nich najmä vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a tiež zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ľudia by tiež nemali spaľovať horľavé látky a odpady na voľnom priestranstve a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.