Tvrdošín 24. decembra (TASR) – V okrese Tvrdošín sú od štvrtka zakázané verejné bohoslužby a spovede v interiéroch kostolov. Opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne.



Zákaz sa netýka pohrebného obradu, krstu a sobášneho obradu ani bohoslužieb vykonávaných za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou s cieľom on-line vysielania. Netýka sa ani spovede osôb, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach, ako sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb. "Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou," uvádza sa vo vyhláške.



Od štvrtka je v okrese Tvrdošín zakázaný aj predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou. Tiež organizovanie hromadných podujatí, divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a tiež športových podujatí v interiéri aj exteriéri. Rovnako je zakázané organizovať posedenia a akékoľvek stretnutia spojené s konzumáciou pokrmov alebo nápojov. Prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania sa zakazuje podávanie pokrmov alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania.



"Zákaz sa nevzťahuje na prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby," píše RÚVZ vo vyhláške. Netýka sa ani rodinných stretnutí ľudí v priamom príbuzenskom vzťahu.