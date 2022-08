V okrese Veľký Krtíš zbierajú podpisy za opravu cesty

Veľký Krtíš 25. augusta (TASR) – Obyvatelia okresu Veľký Krtíš spisujú petíciu za opravu cesty II/527, spájajúcu uvedený okres s krajskou Banskou Bystricou. Cesta je podľa iniciátorov petície v havarijnom stave a bez významnejších investícií už viac ako 20 rokov. TASR o tom informoval člen petičného výboru a zakladateľ iniciatívy Martin Čapliar. Petíciu podľa neho v priebehu niekoľkých dní od jej spustenia podpísalo viac ako 500 ľudí.



"Táto cesta nás trápi už dlho. Jazdíme po nej za prácou, do škôl, na lekárske vyšetrenia, úrady či na väčšie nákupy. Tento stav už ďalej nemožno akceptovať. Cesta musí byť reálnou prioritou a opravená v celom úseku v čo najkratšom možnom čase," hovorí.



Cieľom petície bude podľa jej iniciátorov upozorniť novozvolené Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) hneď na začiatku volebného obdobia na nespokojnosť ľudí v okrese Veľký Krtíš so stavom tejto cesty a vyzvať kompetentných na okamžité riešenie situácie.



Cesta II. triedy č. 527 začína v okrese Zvolen pred obcou Sása, pokračuje okresom Krupina cez obec Senohrad, ďalej okresom Veľký Krtíš, kde vedie priamo cez mestá Modrý Kameň a Veľký Krtíš a končí v Levickom okrese v meste Šahy. "Je dlhá viac ako 85 kilometrov a väčšina cesty je v havarijnom stave," pripomenul Čapliar.



Ako uviedol, petícia potrvá do konca roka 2022 a iniciátori chcú vyzbierať aspoň 1000 podpisov. "Podpísať ju možno na internetovej stránke mojapeticia.sk," doplnil.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, rekonštrukcia desaťkilometrového úseku cesty II/527 je súčasťou eurofondového projektu pod názvom Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad - II. etapa (okres Zvolen), kde práve prebieha kontrola na riadiacom orgáne.



"Rovnako je úsek tejto cesty aj súčasťou rekonštrukčnej akcie v okrese Krupina," pripomenula. O nenávratný finančný príspevok na túto rekonštrukciu bude podľa nej BBSK žiadať z nového programového obdobia hneď, ako vyjde výzva na predkladanie žiadostí.



"Zvyšok cesty II/527 plánujeme navrhnúť na projektovanie už v rámci tohtoročného rozpočtu s tým, že do konca tohto roka by sme mali radi obstaraného projektanta a do konca budúceho roka naprojektovanú a povolenú rekonštrukciu aj zvyšku II/527," priblížila.



Do letnej a zimnej údržby len na tejto ceste investuje podľa nej BBSK každoročne takmer pol milióna eur.