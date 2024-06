V okrese Veľký Krtíš je priebeh volieb zatiaľ bezproblémový

Veľký Krtíš 8. júna (TASR) - Okresná volebná komisia vo Veľkom Krtíši v sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) nezaznamenala doteraz žiadne problémy. TASR to povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Mária Dohňanská.



Pokojný priebeh volieb je aj v obci Hrušov vo Veľkokrtíšskom okrese. Uviedla to zapisovateľka miestnej volebnej komisie Katarína Bendíková s tým, že zapísaných majú 666 voličov. Podotkla, že s hlasovacími preukazmi chodia voliť aj miestni chatári a chalupári. Podľa nej niektoré staršie dámy prišli v sobotu k volebným urnám odeté v kroji. Tradíciou totiž je, že okrem volieb si ich obliekajú aj na iné významné príležitosti.



Na Slovensku sú v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu po vstupe SR do Európskej únie. Voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších päť rokov.