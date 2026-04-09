V okrese Veľký Krtíš obnovia dve národné kultúrne pamiatky
Autor TASR
Modrý Kameň 9. apríla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR a Slovenské národné múzeum (SNM) odovzdávajú vo štvrtok dva projekty rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok v okrese Veľký Krtíš. Obnovia torzálnu architektúru hradu Modrý Kameň a stavebne upravia Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).
Spresnila, že časť modrokamenského hradu bola doteraz pre verejnosť zatvorená. Cieľom je jej sprístupnenie pre verejnosť a to, aby priestor slúžil na výchovno-vzdelávacie aktivity. Podľa nej by stavebné práce mali ukončiť v novembri budúceho roka. Cieľom je otvoriť väčšiu možnosť prehliadky pre turistov a prezentovať tento stredoveký hrad. Vytvoriť chcú aj priestor na kultúrne podujatia.
Riaditeľka SNM - Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni Helena Ferencová dodala, že od roku 2013 po kúskoch zachraňovali obvodové murivá, ktoré sa rozpadávali a ohrozovali obývané podhradie. „Konečne nebudeme musieť odpovedať na otázky, prečo to tak dlho trvá a prečo sú horný hrad a dorzálna architektúra ešte stále aj po rokoch zatvorené,“ podotkla. Podľa nej najskôr zachraňovali strechy na kaštieli, ktoré zatekali. „Postupne sme získavali rôzne zdroje financií, aby sme mohli pustiť návštevníkov aspoň na tie miesta, ktoré boli bezpečné,“ vysvetlila. Zdôraznila, že po obnove bude mať hrad podobu romantickej záhrady z polovice 19. storočia.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová spresnila, že obnova torzálnej architektúry hradu Modrý Kameň bude stáť 1,4 milióna eur. Z tejto sumy je 1,1 milióna eur z eurofondov.
Šimkovičová poznamenala, že kaštieľ v Dolnej Strehovej plánujú dokončiť do konca tohto roka. V suteréne odstránia nadmernú vlhkosť, opravia omietky v interiéri a odstránia plesne. Súčasťou obnovy sú aj práce, ktoré zabránia ďalšiemu nasakovaniu vlhkosti a deštrukcii muriva. Sociálne zariadenia upravia tak, aby ich mohli využívať i návštevníci s obmedzenou schopnosťou pohybu. Na kaštieľ v Dolnej Strehovej vyčlenili 139.000 eur.
