V okrese Veľký Krtíš otvorili v sobotu volebné miestnosti včas

Veľký Krtíš 23. marca (TASR) - Prezidentské voľby 2024 sa v sobotu začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Veľký Krtíš. Pre TASR to v sobotu ráno povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Mária Dohňanská.



Dodala, že pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Podľa komisie má Veľkokrtíšsky okres 71 okrskov. Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením podľa nej zatiaľ komisii nehlásili. Domovy dôchodcov si túto požiadavku mohli vybavovať aj vopred. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.



Slováci si v sobotu volia prezidenta. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojuje deväť kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka 02/4859 2317 a 02/4859 2312.