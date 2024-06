V okrese Veľký Krtíš otvorili v sobotu volebné miestnosti včas

Veľký Krtíš 8. júna (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v sobotu začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Veľký Krtíš. Pre TASR to v sobotu ráno povedala predsedníčka okresnej volebnej komisie vo Veľkom Krtíši Mária Dohňanská.



Dodala, že pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Podľa komisie má Veľkokrtíšsky okres 83 okrskov. Špeciálny spôsob hlasovania podľa komisie hlásili pre domov dôchodcov vo Veľkom Krtíši. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.



V eurovoľbách môžu Slováci krúžkovať maximálne dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič nezakrúžkuje nikoho a odovzdá neupravený hlasovací lístok. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR na svojom webe. Miestnosti sú otvorené do 22.00 h.