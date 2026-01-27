Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V okrese Veľký Krtíš sa počet respiračných ochorení znížil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Celkovo lekári hlásili 247 akútnych respiračných ochorení.

Autor TASR
Veľký Krtíš 27. januára (TASR) - V okrese Veľký Krtíš sa vo štvrtom týždni tohto roka znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o takmer 14 percent. Ochorenia hlásilo 83 percent lekárov pre deti a dorast a 77 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Veľkom Krtíši na svojej oficiálnej webstránke.

Celkovo lekári hlásili 247 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo 34, čo je viac o takmer desať percent ako v predchádzajúcom týždni. Priebeh ochorení bol komplikovaný v štyroch prípadoch, čo predstavuje 1,62 percenta zo všetkých akútnych respiračných ochorení. Ochorenia komplikovali zápaly ucha, dutín i pľúc. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine 15 až 19-ročných. Výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni v školách v okrese RÚVZ neodporučil prerušiť. V okrese Veľký Krtíš nehlásili prípad ochorenia COVID-19.

V okrese Poltár sa vo štvrtom týždni tohto roka zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení o 20 percent. Celkovo hlásili 236 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobných ochorení bolo 24. Priebeh ochorení bol komplikovaný u štyroch ľudí, čo predstavuje 1,7 percenta zo všetkých ARO. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Týchto ochorení bolo 39.
