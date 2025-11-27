Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

V okrese Žarnovica platí tretí stupeň výstrahy pred povodňou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zároveň do 10.00 h platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, takmer celý Prešovský a Trenčiansky kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.

Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V okrese Žarnovica platí tretí stupeň výstrahy pred povodňou. Nižší druhý stupeň vydali meteorológovia pre okresy Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

SHMÚ vydal tiež prvý stupeň výstrahy pre okresy Nové Zámky, Levice, Žiar nad Hronom, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Košice a Humenné.

Zároveň do 10.00 h platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, takmer celý Prešovský a Trenčiansky kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom