V okrese Žarnovica platí tretí stupeň výstrahy pred povodňou
Zároveň do 10.00 h platí výstraha prvého stupňa pred poľadovicou pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, takmer celý Prešovský a Trenčiansky kraj a pre okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V okrese Žarnovica platí tretí stupeň výstrahy pred povodňou. Nižší druhý stupeň vydali meteorológovia pre okresy Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
SHMÚ vydal tiež prvý stupeň výstrahy pre okresy Nové Zámky, Levice, Žiar nad Hronom, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Levice, Rimavská Sobota, Košice a Humenné.
