V okrese Žarnovica si testovanie zopakuje päť obcí

Žarnovica 20. novembra (TASR) – V okrese Žarnovica si plošné testovanie antigénovými testami zopakuje päť obcí. Starostovia Voznice aj obce Hodruša-Hámre sa zhodujú, že ak by sa štatistiky evidovali podľa bydliska, stanovenú hranicu pre opätovné testovanie na úrovni jedného percenta pozitívnych testov by zrejme neprekročili.



Starosta Voznice Kamil Blaho tvrdí, že obci k prekročeniu jedného percenta pozitívnych testov pomohli ľudia, ktorí sa sem prišli testovať z neďalekej Žarnovice. V prvom kole vo Voznici otestovali 505 ľudí, pozitívny výsledok malo šesť z nich. Prípadné ďalšie avizované celoplošné testovania v decembri si starosta predstaviť nevie. „Od apríla máme mzdy znížené na 80 percent, vylúčili sme investície a opravy, no na ďalšie testovania finančné prostriedky určite nenájdeme,“ uviedol Blaho.



Evidenciu testovaných vidí ako problém aj starosta obce Hodruša-Hámre Jozef Uram. „Naša dedina má asi 600 chalúp, koľko pozitívnych bolo medzi chalupármi a cezpoľnými, to neviem,“ povedal Uram s tým, že obec z prvého kola testovania eviduje mieru pozitívnych testov na úrovni 1,03 percenta. „V miestnej časti Kopanice je viac chatárov ako domácich, zo 79 testovaných boli pozitívni dvaja. Nerozumiem ale, prečo sa štatistiky nezarátali spoločne s obcou, ale evidovali sa samostatne,“ poznamenal starosta.



Na víkendovom testovaní sa v okrese Žarnovica zúčastnia aj ďalšie tri obce. S podielom pozitívnych testov nad jedno percento z prvého celoplošného testovania sú to podľa štatistík na stránke somzodpovedny.sk obce Kľak, Malá Lehota a Veľká Lehota.